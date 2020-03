Senioren telefonieren am Laptop

Bürstadt.Die Herausforderungen während der Corona-Pandemie haben die Mitarbeiter und Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth in Bürstadt auf eine neue Idee gebracht: Die Senioren verabreden sich mit ihren Angehörigen nun per Videochat über WhatsApp. Die ersten Bewohner haben dies bereits getestet und waren begeistert. Denn in St. Elisabeth gilt ein Besucherstopp, aber so bleiben die Senioren trotzdem mit ihren Lieben verbunden.

Als die Caritas das Alten- und Pflegeheim für Besucher gesperrt hat, informierten die Verantwortlichen alle Angehörigen. „Alle zeigten sich verständnisvoll für diese Schutzmaßnahme“, sagt Pflegedienstleiterin Doris Rapp. Die Schließung gelte vorerst bis Mitte April. Den Bewohnern habe man diese besondere Maßnahme erklärt, jedoch schnell gemerkt, dass viele ihre Angehörigen sehr vermissen. „Manche bekamen ja täglich Besuch“, sagt Rapp.

WhatsApp installiert

Viele Senioren wollten wissen, wann sie wieder Besuch erwarten dürften. Daher überlegten die Mitarbeiter, wie sie Gäste doch ins „Haus lassen“ können – am besten digital. Gemeinsam mit Rolf Pfeifer, Beauftragter für Medizinproduktesicherheit und Mitarbeiter der IT-Abteilung, fanden sie die Lösung: Die Senioren nutzen jetzt WhatsApp, denn darüber sind auch Videoanrufe möglich. „Wir haben das Programm auf dem Laptop installiert, damit unsere Bewohner einen großen Bildschirm haben und ihre Angehörigen gut sehen können“, erklärt Pfeiffer. Die Angehörigen wurden über diesen brandneuen Service informiert und konnten sich dann melden, um mit den Senioren in St. Elisabeth per Videoanruf verbunden zu werden.

Frische Luft und Sonne tanken dürfen die Bewohner weiterhin – etwa im Eingangsbereich. Geachtet werde darauf, dass alle Abstand halten. Deshalb wurden auch die Wohnbereiche umgestaltet, damit mehr Platz zwischen den Senioren bleibt.

„Für die Pflege selbst ist es natürlich schwierig, Abstand zu halten. Wir achten entsprechend auf Schutz- und Hygienemaßnahmen“, erklärt Rapp. Bisher gebe es noch genug Materialien. Rapp freut sich zudem, dass immer wieder Spenden ankommen: wie der Nachschub an Desinfektionsmittel durch die Spende der Lorscher Firma Prisman. „Dieser solidarische Zusammenhalt ist spürbar“, sagt Rapp begeistert.

Eigene Kinderbetreuung

Helfer hätten ihnen bereits 20 Mundschutze aus Stoff genäht, Kindergartenkinder malen Bilder für die Senioren. Auch der Zusammenhalt in der Belegschaft sei stark, ebenso die Fürsorge gegenüber den Bewohnern, die sich weiterhin geborgen fühlen sollen.

„Wir haben zudem eine eigene Kinderbetreuung für unser Mitarbeiter eingerichtet“, berichtet Rapp. Zwei Mitarbeiter kümmerten sich um den Nachwuchs. Inzwischen gilt die Notbetreuung auch, wenn nur ein Elternteil in einem der systemrelevanten Berufe tätig ist. Deshalb konnten viele Kinder an offizielle Stellen abgegeben werden. Trotzdem gebe es weiterhin Betreuung vor Ort: In einem separaten Bereich, ohne direkte Verbindung zum Altenheim, halten sich nach wie vor vier Kinder zwischen eineinhalb und sechs Jahren auf.

„Wir spüren auch eine große Hilfe durch den Verband. Der Krisenstab informiert uns stetig, und Caritasdirektorin Stefanie Rhein ist regelmäßig ansprechbar, auch für die Nöte und Sorgen unserer Mitarbeiter“, freut sich Doris Rapp. Die Stimmung im Altenpflegeheim sei bei Mitarbeitern und den 92 Bewohnern gut, betont die Pflegedienstleiterin.

