Bürstadt.Ab der kommenden Saison machen die beiden Riedroder Fußballvereine SG und FSV gemeinsame Sache und gründen zunächst eine Spielgemeinschaft, die ein Jahr später die Basis für einen neu zu gründenden Verein bilden soll.

Dies hat bereits jetzt Auswirkungen auf die Festlichkeiten beider Vereine an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 10. Mai. War der FSV Riedrode in den Jahren zuvor mit einem Getränkestand am Riedroder Fußballbahnhof vertreten, so feiert er nun gemeinsam mit der SG Riedrode und stellt auch entsprechend Helfer für das traditionsreiche Waldfest auf dem Riedroder Sportgelände ab.

„Wir spielen ab der kommenden Saison gemeinsam Fußball. Warum sollen wir nun nicht schon am Vatertag gemeinsam feiern?“, kommentiert FSV-Vorsitzender Christian Wartusch die Neuerung. hias