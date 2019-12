Walter Wiedemann gratuliert Magdalena Brenner. © Fell

Bürstadt.„Sie ist eine Macherin, eine Schafferin.“ Nicht nur der Erste Stadtrat Walter Wiedemann zeigte sich beeindruckt von Magdalena Brenner, als er ihr zum Geburtstag gratulierte. Ihre Familie, Nachbarn und Freunde wissen, dass die 96-Jährige die Hände nicht in den Schoß legen kann. Die Bürstädterin ist gelernte Näherin und bringt ihr Geschick auch bei den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth ein. „Da repariere ich mal einen Reißverschluss, nähe was um oder bessere etwas aus“, berichtet die agile Seniorin. Sie wohnt nahe des Altenheims und verbringt dort gerne Zeit. Zuhause lebt ihre Familie mit im Haus. Neben den Söhnen Hans Werner und Gunter sowie den Schwiegertöchtern bereichern sechs Enkel und zwei Urenkel ihr Leben. Ihr Mann Karl ist vor 31 Jahren gestorben. Sie hält sich mit Kreuzworträtseln geistig fit und ist Mitglied in der Bewegungs- und Rehasportgemeinschaft.

Zu den Gratulanten am Geburtstag gehörte auch Pfarrer Peter Kern. Abends hatte Magdalena Brenner ihre Familie, die Nachbarschaft und Bekannte ins Restaurant eingeladen. Die Jubilarin freut sich schon auf den nächsten Besuch in St. Elisabeth. Obwohl sie einen Rollator hat, vergisst sie diesen manchmal zu Hause. „Dann macht sie uns verrückt und wir müssen ihn suchen“, berichtete die Schwiegertochter. Fell

