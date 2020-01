Bürstadt.Er ist nicht nur Deutschlands schillerndster Modemacher und erfolgreicher Unternehmer, sondern auch vielfältig sozial engagiert. Wegen seines Einsatzes für notleidende Kinder, den Naturschutz und Tierrechte, verbunden mit aktivem Eintreten für Werte wie Toleranz, Offenheit und Nachsicht, hat ihn der Heimat- und Carneval-Verein Bürstadt jetzt ausgezeichnet: Harald Glööckler ist Träger des Courage-Ordens 2020.

Damit folgt der 54-jährige Designer auf Bülent Ceylan, den beliebten Mannheimer Comedian. „Wir zollen Ihnen Respekt und Dank für Ihre couragierte Lebensweise“, sagte HCV-Vorsitzender Frank Reichmann vor 450 Gästen im voll besetzten Bürgerhaus über Glööckler, der schon als kleiner Junge davon träumte, aus jeder Frau eine Prinzessin zu machen. Immer wieder sei es spannend, wer seit 1983 alles nach Bürstadt komme, verriet Bürgermeisterin Bärbel Schader in ihrem Grußwort. Damals hatte Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher den Preis als Erster überhaupt entgegengenommen. Es folgten weitere couragierte Ordensträger.

„Sie verleihen unserem Bürgerhaus pompösen Glanz“, freute sich die Bürgermeisterin in Anspielung auf das Modelabel, das Glööckler 1990 gemeinsam mit Manager und Lebenspartner Dieter Schroth gegründet hat und dessen Spektrum von der Handtasche bis zum Hundenapf reicht. „Schillernd, tiefgründig und einzigartig“ gehe Glööckler durchs Leben, erklärte Landrat Christian Engelhardt.

Showtanz und Prinzenpaar-Orden

„Nutze deine gottgegebenen Talente, habe Mut zu Schönheit und Pomp“ seien zwei Leitsätze, die den Designer so erfolgreich gemacht hätten. Mit Glööckler in Bürstadt habe man einen echten Coup gelandet. Nachdem das Prinzenpaar Michael II. und Sabine III. mit dreifach donnerndem Helau den Prinzenpaar-Orden an den Ehrengast überreichte, heizte die Juniorgarde „Charisma“ mit ihrem Showtanz zu einem Medley aus „Beat it“ und „Total eclipse of the heart“ die ohnehin gute Stimmung weiter an.

Höhepunkt war die Laudatio, die eigentlich Bülent Ceylan hätte halten sollen. Da der Vorjahrespreisträger jedoch inmitten der Vorpremieren für sein neues Programm steckt, sprach HCV-Präsident Patrick Brenner die warmen Worte für den diesjährigen Courage-Ordensträger. Auf bewegende Weise zeichnete Brenner die wechselvolle Lebensgeschichte von Harald Glööckler nach.

Neben dem „exzentrischen, durchgestylten Gesamtkunstwerk“ mit extravaganten Ringen an den Händen gebe es noch eine andere, viel tiefere Seite. Dessen Kindheit in Maulbronn war geprägt durch häusliche Gewalt und den alkoholkranken Vater. Nachdem die Mutter durch einen Treppensturz ums Leben gekommen war, starb kurz darauf seine geliebte Rottweilerhündin Bella, die das Kind vor manchem Wutausbruch geschützt hatte. Zuflucht habe Glööckler in einer „bunten Welt“ gefunden, in der er aus Träumen Realität formte, „basierend auf festen Überzeugungen“. In der Weiblichkeit habe der junge Designer früh Schönheit und Brillanz erkannt – was er durch seine Mode bis heute ausdrücke.

Auch wenn Glööckler „uns den (Narren-)Spiegel vorhält“, so bleibe er stets neutral und plädiere für ein Dasein in Liebe zu allen Lebewesen. Brenner würdigte die versöhnliche und authentische Art Glööcklers und sorgte mit einem Zitat des Geehrten für Gänsehaut: „Ich danke allen, die mir im Leben Steine in den Weg gelegt haben, denn aus diesen Steinen habe ich mir mein Schloss gebaut.“

