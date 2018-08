Sieben Organisationen geholfen

Bürstadt.Über eine Gesamtspendensumme von 6500 Euro, verteilt auf sieben gemeinnützige Institutionen im Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank Ried, konnten sich deren Vertreter freuen. Das Geld wurde aus dem genossenschaftlichen Gewinnsparen erwirtschaftet.

Raiba-Vorstandschef Claus Diehlmann hob die Wichtigkeit der einzelnen Institutionen hervor, die sich nicht selten nur aus Spenden finanzieren müssen. So erhält der Mannheimer Ortsverband der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe – Aktion für krebskranke Kinder 1000 Euro. Den gleichen Betrag bekommt das Frauenhaus Bergstraße . Vorsitzende Christine Klein berichtet, dass damit nicht nur die Renovierung der insgesamt elf Zimmer besser gestemmt werden kann. Es werden auch Ausflüge für die von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und Kinder organisiert.

Sonnenschirme angeschafft

Die Behindertenhilfe Bergstraße hat bereits Sonnenschirme für das Spendengeld angeschafft. Sie ist 1971 aus einer Elterninitiative entstanden, hat 900 Arbeitsplätze geschaffen und Arbeitsstellen für 35 behinderte Personen in Betrieben gefunden. Als Dank für die Spende überreichte Margot Katzenmeier vom Werkstattrat einen Holzengel, der über die Genossenschaftsbank wachen soll.

Auch Günther Baus, Vorsitzender der Lebenshilfe Lampertheim, wusste bereits einen Verwendungszweck. Die Kindertagesstätte Schwalbennest, die zurzeit energetisch saniert wird, soll dank der Spende auch im Gebäude renoviert werden.

Um Behinderte und um Menschen mit sozialen Defiziten kümmert sich die Elterninitiative Sonnenkinder Handicap. Ihr Begegnungshof in Rodau wurde von der Landesregierung als „Ort des besonderen Respektes“ ausgezeichnet. Die Spende soll für die Arbeit mit Tieren verwendet werden. Davon berichtete Thomas Wunsch, der mit Sophia Bobach gekommen war.

Enge Beziehungen zwischen der Raiba und den Tafeln in Bürstadt und Lampertheim bestehen schon länger. So unterstützen die Banken den „Wunschbaum“ für Kinder von Tafelempfängern. Der heiße Sommer hat zudem die Stromkosten für die Kühlhäuser in die Höhe getrieben. Da kommt die Spende der Raiffeisenbank gerade richtig.

Bereits 1973 wurde der Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe in Bensheim gegründet, der seit 1978 in Räumlichkeiten tätig ist, die ihm von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden. Der Arbeitskreis unterstützt nicht nur Suchtkranke, sondern hilft auch Angehörigen. So freute sich Gisela Finkbeiner, dass sie mit der Spende in Höhe von 500 Euro die Schulung von drei Ehrenamtlichen bezahlen kann.

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018