BÜRSTADT.„2017 war für unseren Verein ein erfolgreiches Jahr“, erklärte Dennis Guckert, Vorsitzender des Boxrings Bürstadt. Im Vereinslokal des VfR Bürstadt ging er auf die sportlichen Höhepunkte und die Aktivitäten seines Vereins ein. Dazu zählte vor allem die sechste Box-Gala in der EKS-Sporthalle. „Die Veranstaltung im November war sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ein Erfolg.“ Die siebte Auflage der Boxveranstaltung ist in diesem Jahr am 10. November geplant.

Per Videodokumentation präsentierte der Vereinschef den elf Mitgliedern die sportlichen Erfolge der derzeit vier aktiven Boxer des Clubs. 92 Mitglieder stark ist der Verein, der seit 1980 existiert. Bei der Aktion „Saubere Landschaft“ im März waren Mitglieder aktiv, zudem beteiligten sie sich zum ersten Mal mit einer Aktion an den Ferienspielen in Bürstadt. Gemeinsam besuchten sie das Schmuckerfest im Odenwald und nahmen als Mannschaft am „Rohremer Ortslauf“ und am Bürstädter Stadtlauf teil – mit gemischten sportlichen Erfolgen. Zudem machten die Sportler bei den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften in Darmstadt mit. Dennis Guckert bedankte sich bei allen Aktiven, Trainern und Vorstandskollegen für ihren Einsatz.

Viele Jugendliche trainieren

Der Vorsitzende erklärte, dass er auf weitere sportliche Erfolge hoffe – und auch darauf, dass die Zahl der Mitglieder „möglichst noch in diesem Jahr auf mehr als 100 eingetragene Boxring-Freunde“ wächst. Optimistisch ist er, weil die Zahl der Jugendlichen, die jede Woche zum Training kommen, steige.