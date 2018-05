Siege dank abwechslungsreicher Technik

Anzeige

Bürstadt.Bei dem in Grießheim stattgefundenen ersten Teil der Bezirksbestenkämpfe schafften sich die Kämpfer des Judovereins Samurai Bürstadt eine sehr gute Voraussetzung für den zweiten Teil diese Kämpfer im zweiten Halbjahr. Es traten Kämpfer aus den Jahrgangsgruppen U11, U13, U15 und U18 an. Ursprünglich war dieses Turnier für Einsteiger und wenig Kampferprobte Judoka gedacht. Inzwischen ist es zu einem Tummelplatz für Kämpfer aller Erfahrungen und Kampfstärken ausgewachsen.

Als weibliche Kämpfer des Judoverein Samurai Bürstadt startete Zara Aslan und Thurkka Thayananthamoorthy mit sehr wenig Kampferfahrung. Beide mussten sich erst in das Kampfgeschehen einfinden und so verloren sie den ersten Kampf, im zweiten Kampf konnten sie über die Zeit von zwei Minuten ihrem Gegner das Leben schwer machen, mussten sich jedoch am Schluss geschlagen geben. Germaine Bufford findet nach ihrer Verletzung langsam zur alten Form zurück. Mit einem klaren Ippon gewann sie ihren ersten Kampf, musste sich im zweiten aber mit Kampfrichterentscheid geschlagen geben. Dies bedeutete einen zweiten Platz. Latifa Makunga startete in best of three, was dazu führte, dass sie drei Mal gegen eine weitaus kampferfahrenere Gegnerin antreten musste. Sie sicherte sich ebenfalls den zweiten Platz. Zoé Rühl zeigte, dass sie aus dem letzten Wettkampf in Lindenfels an Erfahrung mitgebracht hat. Im ersten Kampf musste sie zwar eine Niederlage einstecken, den zweiten Kampf gewann sie jedoch mit einem klaren Ippon und belegte den zweiten Platz.

Bei der männlichen Jugend startete Thurshikan Thayananthamoorthy als jüngster Kämpfer mit neun Jahren in der Gewichtsklasse ab 34,8 bis 37 Kilogramm. Er konnte nach einem unglücklichen Eindrehen seines Gegners eine Verletzung vermeiden. Seine Trainer nahmen ihn jedoch dann aus dem Kampfgeschehen, was ihm nur den dritten Platz bescherte. Pascal Fleuti gewann seinen ersten und zweiten Kampf nach kurzer Zeit mit Ippon. Im dritten Kampf führte eine kleine Unachtsamkeit kurz vor Schluss zur Niederlage. Dies brachte ihm den zweiten Patz ein.