Siege für die Tennisherren

Biblis.Die Herren I des TC Biblis (Kreisliga) lassen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Mit einem knappen Sieg (5:4) gegen TG Bobstadt und einem klaren 9:0 über Klein-Gerau erkämpfte sich das Sechser-Team den ersten Tabellenplatz.

Es spielten: T. Röder, P. Kitzing, P. Ruh, M. Sauder, M. Schneider, J. Handbauer und F. Pütz.

Das Vierer-Team Herren II siegte 5:1 über Lampertheim und steht somit auf einem guten dritten Tabellenplatz. Es spielten: K. Großmann, N. Bednorz, G. Rüstemeier, G. Casamassima und S. Hofmann-Cruz.

Die männliche U18-Mannschaft hat mit einem Unentschieden gegen Bürstadt und einem Sieg gegen Heppenheim ihren zweiten Tabellenplatz verteidigt.

Die Herren 60 I (Gruppenliga) errangen in Bad Vilbel ein Unentschieden und sicherten sich so den zweiten Tabellenplatz.

Ergebnisse der Damen

Die Damen I und II schafften bereits kurz vor Ende der Medenrunde den Klassenerhalt in der Verbandsliga und Bezirksoberliga. Die Damen 30 verbleiben auch in der nächsten Saison in der Gruppenliga. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.08.2019