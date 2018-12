Siegler schafft ersten Platz

Bürstadt.Einen erfolgreichen Jahresabschluss feierten die Judoka des 1. Judo-Club Bürstadt der Altersklassen U 13, U 15, U 17, U 20 und bei den Erwachsenen beim 14. Internationalen Landauer Wein- und Garten-Stadt-Cup. Dieses hochklassige und offizielle Ranglisten- und Sichtungsturnier des Judo-Verbands Pfalz und der Gruppe Südwest bildete einen sportlichen Höhepunkt zum Jahresende.

Mit seinen Leistungen ragte Florian Siegler besonders heraus. In seiner Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm erreichte er zwei Siege und damit den ersten Platz. Siegler legte dieses Jahr auch seine DAN-Prüfung ab. Nun trägt er den schwarzen Gürtel im Judo.

Sehr gute dritte Plätze belegten Ian Störmer (bis 66 kg) mit zwei Siegen bei einer knappen Niederlage, Mohamed Asuev (bis 60 kg), Katharina Keltjens (bis 33 kg) und Rayan Idrissi (bis 55 kg). Mohamed Asuev trat in der Altersklasse U 15 sowie U 17 an und wurde in der U 17 mit zwei Siegen sogar Fünfter. Ohne Podestplatz blieben diesmal Florian Ruckteschler (bis 31 kg) und Anton Krahn (bis 46 kg) mit einem Sieg. Trainerin Nadine Müller war mit der Leistung und dem Abschneiden ihrer Athleten sehr zufrieden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 31.12.2018