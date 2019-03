Silber und Bronze für Biblis

Biblis.Zwei Medaillen, zwei Qualifikationen und zwei Top-10-Platzierungen – das war die Bilanz der Kunstradsportler des RV Vorwärts Biblis bei den diesjährigen Hessischen Meisterschaften der Jugend und Elite.

Eröffnet wurde der Wettkampf vom gemischten Zweier in der Juniorenklasse. Anna Kreider und Tobias Bauer zeigten sich von ihrer besten Seite und konnten damit nicht nur die Qualifikation zum DM-Halbfinale erringen, sondern auch noch einen Platz gut machen. Am Ende freuten sich die beiden über den Titel der Vize-Hessenmeister.

Tobias startete ebenfalls im Einer der Junioren. Nach einem missglückten Übergang konnte er die Folgeübungen nicht zeigen und brauchte dann etwas Zeit, wieder in seine Kür hinein zu finden. Er fuhr sein Programm danach gut zu Ende und erreichte Platz vier.

In der Eliteklasse der Frauen startete Luisa Langhoff. Ihre Wettkampfvorbereitung war durch einen hartnäckigen grippalen Infekt nicht optimal, weshalb das Wettkampfprogramm abgeändert wurde. Die erste Hälfte des Kürvortrages war eine wahre Augenweide, danach schlichen sich Leichtsinnsfehler ein. Trotzdem war es für den Verein erfreulich, dass die beiden neuen Elemente ohne Abzüge gelangen. Angeschlagen erreichte Luisa den neunten Platz.

Unerwartete Medaille

Ebenfalls in der Eliteklasse, allerdings bei den Männern, fuhr Florian Hofmann. Beim Einfahren lief alles perfekt, man sah dem Start sehr optimistisch entgegen. Dann, vor der Jury, war der Wurm drin. Nachdem Florian bei einer Übung gleich dreimal auf dem Boden stand, war er sichtlich aus dem Konzept. Nach einem weiteren spektakulären Sturz gab er sein Bestes, um die Situation zu retten. Unzufrieden mit der eigenen Leistung war die Quali zum DM-Halbfinale ein schwacher Trost. Es lief aber an diesem Tag bei keinem Starter in seiner Gruppe gut, wodurch der Bibliser Radfahrer trotzdem noch einen Platz nach vorne rutschen konnte und schließlich überraschend die Bronzemedaille gewann. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019