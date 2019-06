Silber und Bronze für Bibliser Radartisten

Biblis.Die hessischen Meisterschaften der Schüler im Kunstradsport wurden in diesem Jahr vom SKV Mörfelden ausgerichtet. Vom RV „Vorwärts“ Biblis hatten sich im Vorfeld vier Sportler qualifizieren können, die in vier verschiedenen Disziplinen antraten. Dabei gingen eine Bronze- und eine Silbermedaille in die Gurkenstadt.

In der Klasse der Schülerinnen unter elf Jahren (U11) startete Ina Vollrath. Im engen Starterfeld mit zwölf Teilnehmerinnen landete sie mit ihrer Kür knapp neben dem Treppchen auf dem undankbaren aber guten vierten Platz. Das gleiche Los hatte Helena Bauer bei den Schülerinnen U13 gezogen. Angeschlagen von einer Erkältung konnte sie nicht ihr ganzes Können präsentieren.

Bei Julia Kreider klappte es besser in derselben Klasse, sie konnte zwei Mitstreiterinnen überholen und landete auf dem sechsten Rang. Gemeinsam reichte es dann noch für eine Medaille, obwohl sich Helena Bauer direkt bei der ersten Übung der Kür verletzte.

Im Zweier-Kunstfahren Schülerinnen U13 belegten Julia Kreider und Helena Bauer mit ihrem Vortrag den dritten Platz. Die beste Platzierung für Biblis erreichte an diesem Tag Vinzenz Bauer. Er durfte sich bei den Schülern U15 über die Silbermedaille freuen. red

