Silvesterlauf in Biblis

Bürstadt/Biblis.Die Turngemeinde Biblis möchte das Jahr 2018 mit allen Freunden und Bekannten bewegt ausklingen lassen und lädt am Montag, 31. Dezember, zum traditionellen Silvesterlauf ein.

Start ist um 11 Uhr an der Jahnturnhalle. Der Verein bietet wieder drei Strecken an über 5,5 Kilometer, 8,1 und 11,6 Kilometer an. Willkommen sind alle Läufer, Jogger, Walker oder Wanderer, die sich kurz vor dem großen Fest zum Jahreswechsel noch einmal in familiärer Runde bewegen wollen. Auch Vierbeiner sind bei dem Lauf gerne gesehen.

Die Teilnahme ist kostenlos, es ist keine Voranmeldung oder Vereinsmitgliedschaft nötig. Der Silvesterlauf ist kein Wettkampf, daher wird es auch keine Zeiterfassung geben. Dafür serviert die Turngemeinde Getränke, Kekse und Glühwein und hat für alle Finisher die beliebte Tombola organisiert.

Auch die Bürstädter Mitglieder von TV und TSG laden zum sportlichen Jahresausklang ein. Allerdings starten die Teilnehmer hier erst um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist ab 13.30 Uhr möglich. Auch hier stehen verschiedene Strecken zur Auswahl: Jogger können sich die 2,5 Kilometer sowie die fünf und zehn Kilometer vornehmen. Für die etwas langsameren Walker sind die 2,5 und fünf Kilometer vorgesehen. Start und Ziel ist die Grillhütte an der Wasserwerkstraße. Nach dem Lauf warten warme Getränke, Brezeln und Teilnahme-Urkunden. zg

Info: Infos unter tg-biblis.de/silvesterlauf-2018/

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018