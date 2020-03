Simbabwe im Gebet genähert

Bobstadt.„Steh auf und geh!“ lautete in diesem Jahr das Motto des Weltgebetstags für Frauen. Das Land, das ihn vorbereitet hat, ist dieses Jahr Simbabwe. Gefeiert wurde in der evangelischen Kirche in Bobstadt. Eingeladen hatten die fünf katholischen und evangelischen Gemeinden aus Bürstadt und Bobstadt. Von jeder Gemeinde trugen die Frauen einen Teil aus dem Lied- und Textheft vor oder hatten kleine schauspielerische Szenen vorbereitet.

Zu Beginn des ökumenischen Gottesdienstes zeigten sie über Laptop und Beamer einige Fotos, um das afrikanische Land vorzustellen. Simbabwe liegt oberhalb von Südafrika und hat keinen eigenen Zugang zum Meer. Früher war es als Rhodesien bekannt, hat viele Bodenschätze und war lange Zeit Kolonie der Briten. Seit 1980 ist es unabhängig, der erste Präsident war Robert Mugabe. Auf ihm lagen zuerst große Hoffnungen. Aber er etablierte ein autoritäres System, in dem Unterdrückung herrschte.

Unter anderem ist das Land für die Victoriafälle bekannt, hat eine unglaublich schöne Natur und viele Wildtierreservate. Rund 88 Prozent der Bevölkerung sind Christen, es gibt eine muslimische Minderheit, und auch afrikanische Religionen sind vertreten. Viele Männer arbeiten im Ausland und unterstützten ihre Familien mit dem Verdienst. Die Hauptarbeit zu Hause bleibt an den Frauen hängen.

Im hinteren Teil der Kirche wartete ein Imbiss. „Wir haben einen Vanillekuchen gemacht, der typisch für das Land ist“. Sonst gibt es dort viele Aufläufe mit Fleisch und Gemüse und einen Brei, für den es die Zutaten hier gar nicht gibt. „Außerdem wird er mit den Fingern gegessen – aber das ist gerade in Zeiten des Coronavirus sehr schlecht“, sagte Daniela Beringer von der Evangelischen Gemeinde. Deshalb gab es unter anderem Frikadellen, Brot, Hummus und Frischkäse.

Bunte Tücher im Chorraum

Der Chorraum war farbenfroh geschmückt. Neben bunten Tüchern und Stoffen gab es Elefantenfiguren oder Instrumente aus Afrika. Es hingen Kleider an der Wand. „Vieles stammt aus dem Besitz unserer Pfarrerin Johanna Gotzmann, die für ein Jahr in Tansania gelebt hat“, erklärte Daniela Beringer. Der Aufenthalt liegt etwa zehn Jahre zurück, die Pfarrerin war im Zuge ihres Studiums der Theologie dort. Sie erinnerte sich: „Ich habe damals mit vielen Tansaniern zusammen gewohnt. Es war ein sehr armes Land, es gab kaum fließendes Wasser, und auch der Strom floss nur unregelmäßig. Aber ich habe es als sehr gastfreundlich kennengelernt.“

Die Frauen wuschen die Wäsche mit der Hand. Teilweise gab es aber schon Solarpaneele zur Stromgewinnung. „Und es war ein sehr friedliches Miteinander von Christen und Muslimen. Ich schätze, die Gegebenheiten dort sind nicht so verschieden von denen in Simbabwe“, meinte Johanna Gotzmann, die sich gerne an die Zeit in Afrika zurückerinnert. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.03.2020