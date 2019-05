Simone Kipfstuhl steht zum 100. Mal auf der Bühne

Riedrode.Zum Abschluss der Saison im ausverkauften Bürgerhaus Riedrode konnte Sainäwwel-Schauspielerin Simone Kipfstuhl ein besonderes Jubiläum feiern: Sie stand zum 100. Mal auf der Bühne.

Gabi Schäfer-Bauer, Vorsitzende der Laienspielgruppe, erinnerte an die wichtigsten Höhepunkte: Seit 2013 ist Simone Kipfstuhl als Darstellerin mit dabei – als Babs Brenner, „die Sekredärin vun de Opposition“, als Hannelore Kohl in „Do helfe blous noch Pille“ oder als Gothik-Verschnitt Melanie Tiefel im „Dowregräwerhaus im Briewel draus“. Auch als Sandra Gündling oder als Lilli Becker stand sie auf der Bühne. Simone Kipfstuhl ist jedoch nicht nur auf der Bühne so präsent, sondern steht auch überall dort parat, wo sie gebraucht wird, lobte die Vorsitzende. „Mit ihrem unermüdlichen Einsatz vor und hinter der Bühne reist die beschd Simone, wu mer henn, ihre gesamte Familie mit.“

Darüber hinaus zog Schäfer-Bauer eine überaus positive Bilanz: Alle dreizehn Veranstaltungen waren nahezu ausverkauft. Und die Zuschauerresonanz auf das Boulevardstück „Aache zu un dorsch“ – im Original: Ausser Kontrolle von Ray Cooney – sei hervorragend gewesen.

Lobende Worte gab es auch für Karl-Heinz Dosch. Der im Stück genannte Satz: „Dä siehd dem Mann, wu die Brezel bei de Sainäwwel backd, vedammt ähnlisch“, sei kein Gag gewesen, verriet die Vorsitzende. Normalerweise in der Küche im Einsatz, sei Dosch sehr kurzfristig zu Beginn der Saison für einen erkrankten Schauspieler eingesprungen. Simone Kipfstuhl konnte ihren Vater gewinnen. Dieser erwies sich als Glücksgriff. Dosch machte die Rolle als mutmaßliche Leiche mit späterer Auferstehung zu einer unvergesslichen Erinnerung.

Wie sonst auch, so auch diesmal gab es als Dank für Simone Kipfstuhl eine Flasche Sekt und ein paar „Blimmelsche“ sowie einen Essensgutschein für die ganze einsatzfreudige Familie. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019