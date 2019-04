Singen zu Jagdhornklängen

Groß-Rohrheim.Das „Offene Singen“ im April wurde dank einiger Überraschungen zu einem weiteren Höhepunkt in der bereits beliebten Veranstaltungsreihe. Nach der Begrüßung durch Klaus Lautenbach sangen das FC-Quartett zusammen mit allen Besuchern einige Wanderlieder ehe bei „Horch was kommt von draußen rein“ aus dem Vorraum von „Treff 21“ Saxophontöne erklangen. Georg Henzel bereicherte von nun an die musikalische Begleitung in bester Harmonie mit Friedhelm Olf am Akkordeon und Gerd Weigold an der Gitarre.

Die Überleitung zu den Jagdliedern wurde durch eine weitere Überraschung eingeleitet. Plötzlich waren Jagdhhornklänge aus dem Foyer zu hören. Torsten Henzel, Martin Peters und Christian Henzel lockerten den weiteren Abend durch mehrere Beiträge auf. Viel Applaus erntete auch das FC-Quartett, das ein Wander- und ein Jagdlied unter der Leitung von Stefan Lautenbach vortrug.

Bis zum Abschied mit „Muss i denn zum Städele hinaus“ herrschte gute Stimmung bei fröhlichem Singen von allseits beliebten Jagdliedern.

Eine andere musikalische Note wird das fünfte „Offene Singen“ prägen, wenn Meeres- und Seemannslieder auf dem Programm stehen. Hierzu sind für Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr alle eingeladen, die diese Lieder gerne singen möchten. Matrosenshirts und Matrosenmützen können selbstverständlich getragen werden. Zur Erfrischung gibt es Getränke in Selbstbedienung und zur Kräftigung kann Knabberzeug mitgebracht werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019