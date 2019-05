Singend von Hamburg bis nach Bombay

Groß-Rohrheim.Zu einer musikalischen Kreuzfahrt rund um die Welt hatte das FC-Quartett im Treff 21 eingeladen. Beim „Offenen Singen“ sollte der Mai begrüßt werden.

Nachdem Klaus Lautenbach als Kapitän an Deck des ausgebuchten Treff 21 mit Besatzung und Passagieren die vorgeschriebenen Sicherheitsübung durchgeführt hatte, konnte die lustige Seefahrt ab Hamburg beginnen. An einer großen Weltkarte zeigte er den Kurs, den das Kreuzfahrtschiff nehmen würde: In toller Stimmung ging es mit entsprechenden Liedern entlang der Nordseeküste zum Golf von Biscaya, nach Capri, durch den Suezkanal nach Madagaskar, um das Kap der guten Hoffnung, nach Rio, um Kap Horn, nach Dawai, nach Bombay, durch den Orient und zurück auf die Reeperbahn.

Gemeinsam mit dem FC-Quartett und mit Akkordeonbegleitung von Friedhelm Olf sangen die Gäste ein umfangreiches Seelieder-Potpourri und fanden Gefallen an den Solodarbietungen von Markus Pietschmann, Karl-Peter Menger und Stefan Lautenbach, der von Gerd Weigold an der Gitarre begleitet wurde. Großen Anklang und Applaus fand auch die von Georg Henzel auf dem Saxophon vorgetragene Ballade von Elton John. Die Kreuzfahrt wurde nach der Melodie von Amazing Grace mit einem auf das Ereignis umgedichteten Song beendet.

Das nächste „Offene Singen“ findet am Donnerstag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr im Treff 21 statt. Das Motto heißt dann: „Hell die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen“. Das Liederrepertoire umfasst dann vor allem Wein-, Rhein- und Schunkellieder. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.05.2019