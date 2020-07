Skatecontest in Bürstadt

Bürstadt.Die Jusos Ried laden zu ihrem alljährlichen Skatecontest ein. Dieser findet am Samstag, 11. Juli, auf dem Skateplatz auf dem Freizeitkickergelände in Bürstadt statt. Die Anmeldung ist ab 17 Uhr geöffnet. Der Wettbewerb im Modus „Game of S.K.A.T.E.“ für Skateboardfreunde beginnt um 18 Uhr. Auf die Teilnehmenden warten attraktive Preise. Zur Unterstützung der Sportler werden kleine Speisen und Getränke gereicht. Die Veranstaltung unterliegt Hygieneauflagen, wie dem Tragen eines Mundschutzes bei der Essensausgabe, dem Einhalten von Mindestabständen und dem Hinterlassen von Kontaktdaten. Zuschauer und Mitmacher sind eingeladen, dabei zu sein. red

