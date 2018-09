Skatertag am Freizeitkicker

BÜRSTADT.Die Jusos Ried laden am Sonntag, 23. September, ab 15 Uhr zu ihrem Skatertag ein. Bereits zum vierten Mal veranstaltet der SPD-Nachwuchs dieses Event für alle Skater. Natürlich sind auch Zuschauer auf die Skateranlage auf dem Freizeitkicker in der Forsthausstraße in Bürstadt eingeladen. Im Spiel „Game of S.K.A.T.E.“ können sich die jungen Sportlerinnen und Sportler messen und attraktive Preise des Mannheimer Shops „S’Brett“ gewinnen. Dazu gibt es gegen eine kleine Spende Essen und Getränke. „Spannende Duelle und spektakuläre Tricks sind garantiert“, freuen sich die Jusos auf einen schönen Herbstnachmittag. red

