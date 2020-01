Skatfreunde peilen drei Termine an

Bürstadt/Biblis.Die Skatfreunde aus Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim haben gleich drei Termine in den kommenden Wochen geplant. Am Freitag, 28. Februar, wird ab 19.45 Uhr in der Gaststätte des Bibliser Geflügelzuchtvereins (Am Werrtor 24) Skat gespielt. In der Groß-Rohrheimer Bürgerhalle (Jahnstraße 9) treffen sich Skatspieler am Freitag, 6. März, um 19.45 Uhr. Die Vereinsgaststätte des Bürstädter Gesangvereins Harmonie in der Waldgartenstraße 18 ist am Freitag, 13. März, um 19 Uhr Austragungsort eines Skatturnieres. „Es ist keine Voranmeldung notwendig. Wer Interesse hat, soll einfach 15 Minuten vor Spielbeginn am jeweiligen Austragungsort sein“, sagt Winfried Krömker von den Skatfreunden. Es werde pünktlich begonnen. hias

