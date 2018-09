SKK lädt ein zum Kerweball

Bürstadt.Der Spiel- und Kulturkreis 50 lädt am Samstag, 29. September, wieder zum Kerweball in das Bürgerhaus in Bürstadt ein. Zu den Klängen der Band „The Top Tones“ können die Tanzbegeisterten auf dem Parkett zeigen, was sie so drauf haben. Vier erfahrene Musiker und eine Sängerin bieten ein Repertoire aus angesagtesten Pop-, Rock-, Soul- und Disco Songs, kombiniert mit ausgewählten Klassikern der vergangenen 30 Jahre. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten zum Preis von 18 Euro – einschließlich einem Abschnitt für die Tombola – gibt es bei „Der Friseurladen“, Augustinerstraße 60, Bürstadt, Telefon 06206/90 90 011 oder an der Abendkasse. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.09.2018