SKK lädt zum Kerweball

Bürstadt.Unter dem Motto „Es darf wieder getanzt werden“ findet am Samstag, 29. September, zum wiederholten Mal der Kerweball des SKK im Bürgerhaus statt. Auch in diesem Jahr ist wieder eine vielversprechende Tanzparty zu erwarten, wobei auch Nichttänzer voll auf ihre Kosten kommen und sich an der Musik sowie an der angenehmen Atmosphäre erfreuen können.

Hierzu trägt die Band „The Top Tones“ mit entsprechender professioneller Tanzmusik bei. Vier erfahrene Musiker und eine Sängerin bieten ein Repertoire aus angesagtesten Pop-, Rock- Soul- und Disco Songs, kombiniert mit ausgewählten Klassikern der letzten 30 Jahre. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass ab 19 Uhr. Karten zu 18 Euro (mit einem Abschnitt für die Tombola) gibt es bei „Der Friseurladen“, Augustinerstraße 60, Bürstadt, 06206/909 00 11. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.08.2018