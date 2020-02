SKK-Narren bereiten eine Sternstunde der Fastnacht

Bürstadt.Eine Sternstunde der Fastnacht erlebte ein völlig hingerissenes Publikum bei der Prunksitzung des SKK. Auf den Stühlen stehend, huldigten die Jokusjünger nach mehr als fünf Stunden den etwa 140 Aktiven mit nicht enden wollendem Applaus. Gerade noch hatten sie mit dem „musikalischen Sternekoch“ und Sitzungspräsident Marcel Kilian lauthals ihre „Lust am Leben“ besungen.

Mit dem Jürgen Drews-Song „Wieder alles im Griff“ hatte das musikalische Vater-Sohn-Gespann das Bürgerhaus nach einer kunterbunten Sause endgültig in einen Hexenkessel verwandelt. „Völlig los gelöst“ waren auch Elferratsmitglieder, Bürgermeisterin Bärbel Schader und das Bürstädter Prinzenpaar.

Exzellente Büttenreden, hinreißende Tänze, tolle Kostüme, Sketche und musikalische Höhepunkte kennzeichneten die närrische Nacht. Einmal mehr glänzte nicht nur eine atemberaubend exakt tanzende Prinzengarde. Auch die „Wilde 13“, die sich mit Pechvogel Vassili Vourelatos auf dem Weg zum Glück temperamentvoll nach Irland begab, war tänzerisch eine Augenweide. Niedlich auch die 19 SKK-Kids von „Lollipop“. Sie tanzten sich in die Herzen der Zuschauer.

Unter Wasser

Bejubelt auch die Showtanzgruppe „Enigmatic“, die in den Dschungel entführte, und die Funkenmädels Charlotte Heiderich und Alina Winter. Auf den Kriegspfad begaben sich die „Riwwelkigelsche“. Eine ganz große Show lieferten die „Tanzperlen“ und das Männerballett „Stecke und Steif“ ab. Während sich die „Tanzperlen“ in leuchtenden Kostüme mit strahlendem Lächeln und der männlichen Unterstützung von Vorsitzendem Markus Heiser als Krebs und Heiko Patzina als Taucher unter Wasser begaben. Erst nach zwei Zugaben durften sie wieder auftauchen.

Das Männerballett schoss den Vogel ab. Köstlich verrückt, meistens im Takt und durch akrobatische Fähigkeiten von Erik Althapp zusätzlich aufgepeppt. Die Begeisterung des Publikums schien nicht enden zu wollen. Nach zwei Zugaben war lange noch nicht Schluss. Verstärkt durch Prinz Michael II. wurde die dritte Zugabe eine echt sportliche Herausforderung für die Herren.

Lustiges aus der Bütt

Garanten für gute Laune waren die SKK-Büttenredner. Allen voran „Marktfraa“ Marita Kilian und das singende Straßenkehrer-Duo Hans Ludwig und Jürgen Brenner. Ihr Blick auf das Stadtgeschehen, bei dem auch so mancher Seitenhieb gezielt das Stadtoberhaupt traf, gipfelte in die Kritik am geplanten Kreisel: „alles viel zu eng“. Und die Folgekosten für den Sport- und Bildungscampus gerieten ebenfalls ins närrische Visier. Messbar am Applauspegel, stimmte das Publikum den SKK-Fastnachtsorginalen in allen Belangen nachdrücklich zu.

Erstmals in die Bütt wagte sich Ex-Prinzessin Manuela Seitz. Vom Weh und Ach aus ihrer Kampagne berichtend, wurde sie ebenso gefeiert wie das junge Ehepaar Nicole und Stephan Faber, das vom „Babyblues“ heimgesucht wurde. Schlaflose Nächte und die Suche nach dem verloren gegangenen Schnuller inbegriffen.

Mit Vehemenz und zur Freude der Närrinnen zog zudem „Schlawwergosh“ Manuela Jakob als „Männerfeindin“ über die zweite Hälfte der Bevölkerung her. Die Kerle „stehen nur im Weg und sind zu nichts zu gebrauchen“, machte sie deutlich. Wegen Erkältung gleich halb tot und zum Kinderkriegen deshalb unmöglich geeignet, wäre allerdings das Problem der Überbevölkerung in diesem Fall schnell gelöst.

Historische Rückschau

Nicht wegzudenken und immer für Schlagfertigkeit, Scharfzüngigkeit und Kreativität bekannt: der Morweiser Clan. Vater Michael Morweiser war nicht nur als Präsident und Mitglied des Männerballetts aktiv, sondern bereitete als Redenschreiber seinem vierköpfigen Nachwuchs auch in diesem Jahr den närrischen Boden.

Laurin und Constantin glänzten als „Demonstranten“ und sorgten für viel Gelächter. Ihr närrischer Tagesschau-Rückblick auf 1965 bot Anekdoten von vermeintlichen Lagerfeld-Modeschauen im Saal der „Drei Hasen“ oder einem Konzert der Rolling Stones im VfR-Stadion. Und weil ja „oner immer noch geht“, wurde auch der SKK 1965 gegründet. Was nur mit „So ein Tag so wunderschön wie heute“ gefeiert werden konnte. Für die Musik sorgte das närrische KKM-Orchester.

© Südhessen Morgen, Montag, 10.02.2020