SKK serviert beste Unterhaltung

Bürstadt.Bürstadt verfügt über ein vielfältiges Kulturangebot. Der Kulturbeirat organisiert den alljährlichen Veranstaltungsreigen, und so mancher Künstler hat von hier aus seine ersten erfolgreichen Schritte auf dem Weg in die Welt gemeistert.

Doch es war der Bürstädter Hermann Keinz, verstorbener Ehrenvorsitzender des Spiel- und Kulturkreis 50 (SKK), der den Grundstein für eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Kulturszene legte. Schon 1976 wurde er als erster Preisträger mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet.

Seinem Engagement für anspruchsvolle Unterhaltung und Erwachsenenbildung fühlen sich auch heute noch seine Nachfolger verpflichtet. So ging Kassenwartin Magrit Hamm lange Jahre wie ein „Trüffelschwein“ auf die Suche nach begabten Künstlern und brachte sie nach Bürstadt. So stand beim ersten SKK-Kleinkunstabend der Bibliser Hans-Josef Feimer auf der Bühne des SKK-Vereinsheim in der Waldgartenstraße. Aber auch der wandelbare und facettenreiche Lampertheimer Peter Gutschalk mit Partner Peter Bischoff trieben den Besuchern die Lachtränen in die Augen. Das gelang Josef Lafer und Ulrike Neradt ebenfalls, die beiden wurden mit der volkstümlichen Unterhaltungssendung „Der fröhliche Weinberg“ bekannt.

Mit Ulrike Neradt steht im Moment Walter Renneisen im Stück „Isch glaab dir brennt de Kittel“ auf der Bühne. „Für ihn mussten wir extra eine ein Meter hohe Bühne bauen“, erinnerte sich der zweite Vorsitzende Hans Ludwig. Zudem brauchte Renneisen während der Vorstellung mindestens sechs Liter Wasser – und noch mehr Licht.

Weil die Stadt nicht genügend Eintrittskarten für den Auftritt der Mezzosopranistin und Kabarettistin Katharina Herb verkaufen konnte, stellte der SKK sein Vereinsheim zur Verfügung. „Nach der Vorstellung haben die SKK-Mitglieder mit Katharina Herb noch gemeinsam kräftig gesungen“, lachte Ludwig bei der Erinnerung an lustige Zeiten. Aber auch die Musikbühne Mannheim, Rico Bravo und Dampfplauderer Hans-Joachim Heist, der freitags die „heute Show“ kräftig aufmischt, waren zu Gast. Daneben brachten kabarettistische Größen wie Andy Ost, Ramon Chormann, Woody Feldmann oder Vertreter vom Leeheimer Carneval Verein das Vereinsheim zum Beben. Auch die bekannteste Coverband der Region, „The Groove Generation“, hat hier ihre ersten Fans gefunden und gehört heute beim SKK-Rosenmontagsball zur festen, sehr verehrten Einrichtung.

Jugendliche machen mit

Dazu tanzen, parodieren und kalauern 100 bis 130 SKK-Mitglieder bei zwei Prunksitzungen und einer Kinder- und Jugendsitzung im Bürgerhaus. „Auch hier pflegen wir Kultur und Brauchtum“, machte erster Vorsitzender Markus Heiser deutlich. Dabei mischen besonders viele Jugendliche mit. Etwa die von Ex-Stadtprinzessin Isabelle I. gegründete „Wilde 13“, deren Mitglieder – heute junge Erwachsene – auch viel privat unternehmen. Nicht zu vergessen der Theaterring Worms: Im 51. Jahr seines Bestehens, fahren die 81 Teilnehmer während der Wintersaison mit Organisatorin Doris Keinz über den Rhein.

Ramon Chormann ist am 8. und 10. Januar zum mittlerweile fünften Mal in Bürstadt zu Gast. Für die Veranstaltung am 8. Januar gibt es noch einige Restkarten. Der zweite Auftritt ist bereits ausverkauft.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019