SKK serviert Köstlichkeiten

Bürstadt.Der Spiel- und Kulturkreis 50 lädt am Sonntag, 23. Juni, zum Spargelfest ein. Ab 11 Uhr werden die Türen des Vereinsheims in der Waldgartenstraße 20 für die Besucher geöffnet. Leckeres Essen rund um das königliche Gemüse können die Gäste ab 11.30 Uhr genießen. Und auch in diesem Jahr darf der allseits beliebte Spezialitätenteller natürlich nicht fehlen.

Darüber hinaus können hochwertige Gerichte wie zum Beispiel sous-vide – also vakuum – gegarte Lachs- und Rindersteaks verzehrt werden. Auch an Vegetarier unter den Gästen wird gedacht, denn diese finden leckere Spargelcrêpes auf der Speisekarte.

Nach dem Mittagessen kann das reichhaltige Kuchenbuffet der Vereinsfrauen gestürmt werden. Auch allerlei Kaffeespezialitäten werden geboten. So möchte der SKK 50 alle Freunde des Vereins kulinarisch verwöhnen. Außerdem präsentieren sich die drei jüngsten Kinder- und Jugendgruppen des Vereins, um den Besuchern einen abwechslungsreichen Nachmittag zu bieten. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019