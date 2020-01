SKK startet mit Volldampf in die Kampagne

Bürstadt.Das Narrenschiff des Spiel- und Kulturkreis (SKK) schaukelt noch in ruhigen Gewässern. Doch die Mannschaft um Kapitän Markus Heiser schuftet schon im Motorenraum, poliert die Tanzflächen, entstaubt die Requisiten, bügelt die Kostüme, bringt Flitter und Farbe ins Gesicht und wartet voller Vorfreude auf das Ablegen des närrischen Vergnügungsdampfers.

Die Prinzengarde unter der Leitung von Martina Schader will mit ihrer Choreografie beim Narrenvolk ebenso punkten wie die Funkenmariechen Charlotte Heiderich und Alina Winter, die von Sonnenbotschafterin Saskia Wenz trainiert werden. Um den Prunksitzungen die besondere musikalisch-närrische Würze zu geben, hat auch KKM-Dirigent Wolfgang Rothenheber mit seinen Musikern ausgiebig geprobt. Außerdem darf sich das Publikum erneut auf die unnachahmlichen „Straßenkehrer“ Hans Ludwig und Jürgen Brenner freuen. Musikalisch begleitet von Gregor Winkler (KKM), nehmen sie das Stadtgeschehen unter ihre Lupe.

Kein Blatt vor den Mund wird auch „Marktfraa“ Marita Kilian nehmen. Zudem steigen Ex-Prinzessin Manuela Seitz und die „Schlawwergosch“ Manuela Jakob in die Bütt. Für Showtime wollen die „Riwwelkiggelsche“, „Lollipopps“, „Enigmatic“ und das Männerballett „Stecke und Steif“ sorgen.

Von seinem erhöhten Sitzplatz aus will der Elferrat den Auftritt von Viviane und Andreas Mallig – Vater und Tochter – beobachten. Für Lachtränen ist auch das „Bennebuckel Duo“ (Constantin und Laurin Morweiser) immer gut. Sein Thema sind „Demonstranten“. Michael Morweiser ist – zusammen mit Marcel Kilian– wieder als Präsident gefragt. Und Marcel Kilian will als hochmusikalischer Entertainer mit seinem Vater Jürgen die Stimmungswogen ordentlich hoch treiben.

Mit einem speziellen Blick schauen Nicole und Stephan Faber auf den „Babyblues“. Die „Wilde 13“ will mit einem Mix aus Show-Sketch-Comedy und Tanz für närrische Ausgelassenheit sorgen. Mit Trainerin Teresa Ohl kommen zudem die „Tanzperlen“ gut vorbereitet auf die Bühne. Denn drei Wochen vor dem ersten Auftritt hat sie der fidelen Truppe bereits ein schweißtreibendes Zusatztraining verordnet.

Groove Generation legt los

Neben den zwei Prunksitzung am 8. und 15. Februar dürfen sich Kinder und Jugendliche am Sonntag, 15. Februar, auf ihre Sitzung im Bürgerhaus freuen. Auf dem wilden Wasser der Straßenfastnacht schippert der SKK-Vergnügungsdampfer zudem auch beim Fastnachtsumzug am Sonntag, 23. Februar.

Am Rosenmontag, 24. Februar, kommt für alle Aktiven und Helfer die närrische „Kür“. So nennt es SKK-Vorsitzender Markus Heiser. Denn dann wird im Vereinsheim mit „The Groove Generation“ und vielen Gästen noch einmal kräftig abgefeiert.

