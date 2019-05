SKK verabschiedet sich von seinem Kerweball

Bürstadt.Durch die vielfältigen Aktivitäten und das große ehrenamtliche Engagement bietet der Spiel- und Kulturkreis (SKK) 50 Bürstadt reichlich soziales und kulturelle Potenzial. Vorsitzender Markus Heiser fasste das vergangene Jahr bei der Jahreshauptversammlung zusammen. Der SKK versuche immer wieder, neue Wege zu gehen, um das Angebot für Mitglieder und Bevölkerung attraktiv zu halten. So probiere der Verein Dinge aus, anderes falle künftig weg – wie etwa der Kerweball. Die Veranstaltung werde seit Jahren immer weniger besucht. „Daher haben wir entschieden, in diesem Jahr keinen Kerweball mehr durchzuführen“, erklärte Heiser.

Allgemein stagniere der Zulauf bei manchen Veranstaltungen. So hatte der SKK statt einem Helferabend einen Familiennachmittag veranstaltet, um mehr seiner 574 Mitglieder zum Kommen zu bewegen. „Das Interesse war leider mäßig“, bedauerte Heiser. Gleiches galt für die Fastnachtsaktion „Mainz trifft Bürstadt“. Für den Abend hatte der SKK bekannte Mainzer Stimmungs- und Gesangsgrößen engagiert. „Da eine Woche vor der Veranstaltung nur 79 Karten verkauft waren, sagten wir diese ab“, erklärte Heiser. Nach diesen kleinen Rückschlägen konnte der Vorsitzende aber nur noch Positives berichten.

Die beiden Fastnachtssitzungen im Februar waren ausverkauft, und es herrschte eine Spitzenstimmung, freute sich Heiser. „Wir hatten viel junges Publikum, unser Programm wird sehr gut angenommen.“ Doch er wollte darauf achten, dass die Veranstaltungen durch den verstärkten Alkoholkonsum nicht zu sehr gestört werden. Die Vorführungen auf der Bühne stünden immer noch im Vordergrund.

Ein Dank richtete Heiser an das Organisationsteam der Kindersitzung, die mit ihrem kurzweiligen Programm ebenfalls sehr gut besucht war. Zur närrischen Zeit gehörten zudem Rathaussturm, Fastnachtsgottesdienst, Bürstädter Umzug und zum ersten Mal die Teilnahme am Lampertheimer Umzug.

„Unsere Rosenmontagsparty mit The Groove Generationen war ebenfalls wieder ein Erfolg“, sagte Heiser. Obwohl die Bar „leer getrunken wurde“, feierten die Besucher beim SKK wieder friedlich. Es habe noch nie Tumulte gegeben.

In seinem Bericht erwähnte Heiser noch die Präsentation des Vereins am Historischen Rathaus, die Weihnachtsfahrt nach Esslingen, den Verkauf von Kaffee und Kuchen auf dem Wochenmarkt, das Spargelfest, die Teilnahme an der Aktion Saubere Landschaft, Auftritte von drei Gruppen auf dem Frühlingsmarkt und Kleinkunst im Vereinsheim. „Wir hatten zwei Mal ausverkauftes Haus mit Ramon Chormann“, berichtete Heiser erfreut.

„Musikdebakel“ kommt im Herbst

Im September ist ein weiterer Abend mit dem „südhessischen Musikdebakel“ geplant. 2020 werden Woody Feldmann und Andy Ost beim SKK auftreten. Stolz ist der Verein auf seine Ehrenamtlichen und die vielen Tanzgruppen, die der Verein nun nach und nach mit neuen Gardekostümen ausstatte. Pro Person summieren sich die Kosten auf 500 Euro. Die Tanzmäuse können sich nach dem Schnuppernachmittag über ordentlich Zuwachs freuen: Statt zwei sind es nun 19 Kinder. Viele Gruppen seien bereits voll besetzt, bei manchen gebe es noch Kapazitäten. So freue sich das Männerballett auf weitere Interessenten.

Mit seinen elf Gruppen bietet der SKK von sechs Jahren aufwärts Möglichkeiten, sich tänzerisch und kulturell zu beteiligen. Zudem gibt’s seit 51 Jahren einen Theaterring für das Theater Worms und eine Rückenschule. Bei den Wahlen wurde der stellvertretende Vorsitzende Hans Ludwig bestätigt, Natascha Reinhard unterstützt nun Kassierer Michael Morweiser. str

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019