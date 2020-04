SKK verschiebt Comedy-Auftritte

Bürstadt.Der Spiel- und Kulturkreis 50 (SKK) Bürstadt teilt mit, dass die Comedy-Abende mit Woody Feldmann, die am 15. und 16. Mai geplant waren, auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden dürfen. Der SKK hat mit Woody Feldmann vereinbart, dass alle Karten ihre Gültigkeit behalten sollen. Sobald die Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie so weit gelockert sind, dass die Veranstaltungen stattfinden können, soll es zwei Ersatztermine geben. Wem der neue Termin nicht zusagt, kann seine Karte zurückgeben. Fragen beantwortet der Vorstand per E-Mail an info@skk50.de. red

Info: Weitere Infos zum Verein gibt es unter skk50-buerstadt.de

