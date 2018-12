SKK zeigt seine besten Seiten

Bürstadt.Kräftig pfiff der Wind um die Ecken des Historischen Rathauses. Dazu regnete es. Doch gegen diese Wetterkapriolen hatte sich der Spiel- und Kulturkreis (SKK) gewappnet. Unter einem Pavillon präsentierte die Vorstandsriege rund um Vorsitzenden Markus Heiser ihren Verein.

Auf einem großen Bildschirm stellte der Verein seine unterschiedlichen Tanzgruppen vor. Da wirbelten kleine Tanzmäuse ebenso über die Bühnenbretter wie die Mitglieder von Garde und Männerballett. Auch über Ausflüge und Reisen wurde berichtet. Der Theaterkreis, der seit Jahrzehnten ins Theater nach Worms fährt, zeigte sich ebenfalls von seiner besten Seite. Bilder von Prunksitzungen, Rosenmontagsball und Fastnachtsumzügen waren zu sehen, und auch die unterschiedlichen Künstler, die bei Kleinkunstabenden bei der SKK zu Gast waren – und nicht selten die Welt und das Fernsehen erobert hatten.

Hans Ludwig, zweiter Vorsitzender und als Straßenkehrer bei den SKK-Sitzungen unverzichtbar, begrüßte die Besucher freundlich. Auch Jennifer Göbel schaute vorbei. Sie wollte für Freunde und Bekannte Karten kaufen. Elf Tickets für die Prunksitzung „Mainz trifft Bürstadt“ wanderten in ihre Handtasche. Aufmerksam verfolgte sie nicht nur die Powerpoint-Präsentation, sondern informierte sich über die Veranstaltungen des Traditionsvereins. So auch über die große Fastnachtsause, die am 12. Januar über die Bühne gehen soll. Ramon Chormann – „de Pälzer“ – will mit herzerfrischendem Witz und Kodderschnauze wieder am 9. und 10. Mai die Herzen der Zuschauer gewinnen. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018