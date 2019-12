Die SPD in Bürstadt will keinen Minikreisel dort, wo die neu gestaltete Nibelungenstraße auf die Mainstraße trifft. Die Fläche sei für einen Kreisverkehr zu klein, die Angelegenheit für Fußgänger und Radfahrer zu gefährlich. Die Koalitionspartner CDU und FDP setzen den Kreisel mit ihrer Mehrheit durch. Es wird eigens zu diesem Punkt ein Grundsatzbeschluss herbeigeführt. Das sind die Zutaten für einen handfesten Krach in den politischen Gremien Bürstadts: Die Genossen wollen nicht, sie haben Argumente, die Mehrheit übergeht sie. Und die SPD ist auf den Barrikaden. So war es in der Vergangenheit immer wieder.

Am Mittwochabend ließ sich der Kritiker dieser rituellen Reflexe gerne eines Besseren belehren: Die SPD respektiert den Mehrheitsbeschluss – und arbeitet konstruktiv weiter an dem Gesamtprojekt mit. Das hat Franz Siegl in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung nicht nur in Aussicht gestellt, er hat es unmittelbar in die Tat umgesetzt. Sein scharfsinniges Nachfragen, warum man einerseits einen Fußgängerüberweg als sichere Querungsmöglichkeit bezeichne und andererseits an der Post eine Fußgängerampel neu installieren wolle, hat das gesamte Gremium überzeugt – und weg war die Ampel.

So geht Politik.

