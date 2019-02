Soll der KMB mit ins Boot?

Bürstadt.Das Stadtparlament in Bürstadt trifft sich am Dienstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr zu einer Sondersitzung im Feuerwehrgerätehaus. Dabei geht es um einen Sachstandsbericht wegen des möglichen Beitritts zum Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB). Bürstadt erwägt einen Beitritt, um dort das Abwasser entsorgen zu lassen und außerdem bestimmte Aufgaben der Stadtverwaltung dorthin zu verlagern.

Die Stadtverordneten haben zwar einen Grundsatzbeschluss für Beitrittsgespräche gefasst. Sie wollten aber zugleich, dass die Verwaltung weitere Alternativen prüft. So war der Anschluss an die Kläranlage in Worms ebenso im Gespräch wie der Anschluss an die Anlage in Mannheim-Sandhofen mit einer eigenen Leitung durch Lampertheim. Die Sitzung ist öffentlich. Bürger dürfen vor Beginn Fragen stellen. kur

