Sommerfest der Kaninchenzüchter

Bürstadt.Die Kaninchenzüchter von H 18 und ihre schön gelegene Anlage in der Bürstädter Hassellache laden ein zum Sommerfest. Los geht es am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr mit Cocktails und DJ-Musik. Auf der Speisekarte stehen Steaks, Hamburger, gegrillte Peperoni, Pilze mit Knoblauch und Salatteller.

Am Sonntag, 14. Juli, geht es ab 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen und frisch gezapftem Bier weiter. Unter Zeltdächern oder alten Bäumen sitzend, können Eltern und Großeltern aber ein wachsames Auge auf das wilde Treiben ihrer Kinder in der Hüpfburg haben. In kleinen Gehegen sitzen zudem einige niedliche Fellnasen, die zum Streicheln und Knuddeln einladen.

Vorsitzender Joachim Huy und seine Mannschaft haben die Anlage in den letzten Tagen perfekt für die Besucher vorbereitet. Auch die Küchenmannschaft will zum Gelingen beitragen. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.07.2019