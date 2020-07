Sommerkino im Ratskeller

Bürstadt.Der Bürstädter Jugendrat hat ein Sommerkino organisiert. Am Freitag, 7. August, und am Samstag, 8. August, werden jeweils zwei Filme in der Scheune des Ratskellers gezeigt. Die Titel will der Jugendrat aus lizenzrechtlichen Gründen noch nicht verraten. Doch es gibt Tipps, um welche Filme es sich handelt. Freitag um 17 Uhr gibt es eine Geschichte über kleine gelbe Helfer und ihre Superschurken. Um 20 Uhr wird von der Freundschaft eines unkonventionellen Pflegers erzählt. Am Samstag steht um 17 Uhr die Wunderlampe aus dem Märchen 2001 im Mittelpunkt. Um 20 Uhr wird ein Musikdrama über Freddie Mercury gezeigt. Der Eintritt ist frei. 40 Personen können kommen, die Anmeldung erfolgt online über www.buerstadt.de. kur

