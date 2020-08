Sommerkino lockt in kühle Scheune

Bürstadt. Sommerkino in der Scheune des Ratskellers: Das steht am Freitag und Samstag, 7. und 8. August, in Bürstadt auf dem Programm. „Für alle vier Vorstellungen gibt’s noch Karten“, sagt Anastasia Möller vom Jugendrat. Sie hat das Ganze mit ihrer neunköpfigen Mannschaft und kräftiger Unterstützung der Stadtverwaltung organisiert.

„Wir haben überlegt, was wir den Jugendlichen anbieten können, da viele jetzt in den Ferien daheim sind, weil sie gar nicht oder nur kurz wegfahren“, erzählt Möller. Der Jugendrat sei schnell auf Kino gekommen. „Wir haben uns dann an die Stadt gewendet, ob das möglich ist. Da kam rasch die Idee auf, das im Ratskeller zu machen.“ Betreiber Carsten Block sei auch gleich begeistert gewesen. Seine Scheune eigne sich dafür, weil sie zentral liege und groß genug sei. Zudem kann Block für die Bewirtung sorgen - das hätte im Jugendhaus beispielsweise extra organisiert werden müssen. „Die Zusammenarbeit hat reibungslos geklappt, das war sehr schön“, berichtet Möller. Sie freut sich nun auf die Kinoabende, bei denen der Jugendrat auch mithelfen wird.

Der Eintritt ist frei, aber alle Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Dies ist vorab über die Internetseite der Stadt möglich. Wer spontan kommt, füllt die Anmeldung vor Ort aus. Bis zu 40 Gäste haben jeweils Platz. „Kinder unter zehn Jahren müssen mit einem Erwachsenen kommen“, informiert Tim Lux im Rathaus.

Popcorn von Sonnenbotschafterin

„Zwei der Filme hat übrigens die neue Sonnenbotschafterin Luisa-Marie Morweiser finanziert, und sie will auch Popcorn spendieren“, sagt Möller erfreut. Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen die Filmtitel nicht genannt werden, deshalb werden diese in der Ankündigung umschrieben. Zu sehen sind am Freitag, 7. August, um 17 Uhr „Kleine gelbe Helfer und ihre Superschurken“ sowie um 20 Uhr „Über die Freundschaft des unkonventionellen Pflegers“. Am Samstag geht es um 17 Uhr mit „Die Wunderlampe aus dem Märchen 1001 Nacht“ sowie um 20 Uhr mit einem „Musikdrama über Freddie Mercury“ weiter. cos

Anmeldungen sind online möglich unter buerstadt.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.08.2020