Sommerkirche in Bobstadt

Bobstadt.Der nächste Gottesdienst der evangelischen Gemeinde in Bobstadt findet im Rahmen der „Sommerkirche“ am 9. August, 10.15 Uhr in Bobstadt statt.

Die strengen Auflagen wegen der Covid19-Gefährdung müssen weiterhin eingehalten werden. Nach dem erarbeiteten Schutzkonzept können maximal 22 Personen teilnehmen. Daher ist wie auch für die Gottesdienste in Bürstadt telefonische Anmeldung bis freitags 10 Uhr erforderlich unter 06206/790 19.

Die Pfarrgemeinde bittet darum, den Anweisungen wie Maskenpflicht, Händedesinfektion, Abstand, Einhalten des Sitzplanes, nicht singen und das Vaterunser leise sprechen dringend Folge zu leisten, damit weiter gemeinsam Gottesdienste und Andachten gefeiert werden können. Kommen sollte nur, wer sich gesund fühlt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.08.2020