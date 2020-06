Sommerkirche in der Ferienzeit

Bobstadt.Der Sommer kommt, und für die Ferienzeit bietet die evangelische Gemeinde in Bobstadt ab Sonntag, 5. Juli, um 10.15 Uhr eine Sommerkirche an, die an abwechselnden Orten gefeiert wird. Der Kirchenvorstand hat sich für diesen Neustart entschieden. Aufgrund der strengen Auflagen in der Corona-Pandemie können maximal 22 Personen teilnehmen. Zu den Regeln zählen ferner Maskenpflicht, Händedesinfektion, Abstand und Sitzplan einhalten, nicht singen und das Vaterunser nur leise sprechen. Kommen sollte nur, wer sich gesund fühlt. Nach dem Start am 5. Juli folgen die Gottesdienste am 26. Juli und 9. August. Anmeldungen sind bis donnerstags zuvor, 18 Uhr, unter der Telefonnummer 06206/790 19 erforderlich. Alternativ gibt es donnerstags eine Andacht mit Gesprächsmöglichkeit online über Zoom. red

