Bürstadt.Bürstadts Christdemokraten besuchen während ihrer Sommertour regelmäßig Unternehmen und Handwerksbetriebe in der Stadt. Bäcker und Metzger seien in unserer Geschichte die ältesten gewerblichen Handwerksberufe bei der Herstellung von Lebensmitteln. Insofern passe es, dass nachdem im vergangenen Jahr die Metzgerei Doll das Ziel gewesen war, in diesem Jahr die seit 1883 ansässige Traditionsbäckerei Gebhardt am Montag, 2. Juli, um 18.30 Uhr ihre Pforten öffnet und Einblicke in die Backkunst und in die Welt von Brot und Brötchen bietet. Zwecks besserer Planung bittet die CDU um Rückmeldung, gerne per E-Mail an info@cdu-buerstadt.de oder unter 06206/96 99 76. Treffpunkt ist am 2. Juli um 18.30 Uhr der Eingang der Bäckerei Gebhardt in der Nibelungenstraße 22. red