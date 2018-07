Sommerwetter beschert Hassellachfest viele Gäste

Anzeige

Bürstadt.Es sind lieb gewordene Traditionen, an denen Bürstädter und Stammgäste aus der Region nur zu gerne festhalten. Dazu gehört auch das Hassellachfest bei den Geflügel- und Farbtaubenzüchtern.

Schon früh am Morgen pilgerten die ersten Besucher hinaus in die Natur. Unter alten Birken sitzend ließen sich die Frühaufsteher mit Rühreiern verwöhnen. Während das Küchenteam langsam in Fahrt kam und die etwa 50 Helfer um Jürgen Hartmann auch im Getränkewagen immer emsiger den Wünschen der Gäste nachkamen, herrschte auch an der Tombola reges Treiben. Wem das Glück hold war, konnte Blumen gewinnen oder einen WM-Fußball mit nach Hause nehmen. Aber auch Bodylotion, Kerzen und Porzellan standen auf einem langen Tisch.

Die Lokalschau der Bürstädter Geflügel- und Farbentaubenzüchter ... Die Lokalschau der Bürstädter Geflügel- und Farbentaubenzüchter findet am 2. Dezember statt. Geplant ist eine Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Wittelsheim.

Große Auswahl

Gut organisiert verlief die Essenausgabe reibungslos. Denn die Züchter hatten für die begehrten Hähnchen Ausgabezeiten festgelegt. Je nach Bonnummer konnten sich die Gäste ihre Essenszeit selbst auswählen. Mit diesem Organisationstrick verschafften sie dem Küchenteam Atempausen und Zeit, um auch die Wünsche nach Hackbraten, Würsten und belegten Brötchen zu erfüllen. Erstmals hatte der Verein eine Pilzpfanne im Angebot.