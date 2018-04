Anzeige

Bürstadt.Geradezu perfektes Wetter für das Frühjahrsmarkt-Wochenende: Sonne, ein paar Wolkchen und fast schon sommerliche Temperaturen. Kein Wunder also, dass sich – vor allem am verkaufsoffenen Sonntag – die Menschen in Scharen über die Bürstädter Festmeile zwischen Viadukt, Marktplatz und Historischem Rathaus bewegten.

Die ortsansässigen Einzelhändler, Dienstleister und Handwerker öffneten ihre Geschäfte und hatten Stände auf der Straße aufgebaut. Dazu bereicherten Gewürzhändler, Kerzen- und Pralinenverkäufer das Stadtbild. Leckerer Honig, spezieller Essig und Pflegesalben gehörten zum Frühjahrsmarkt ebenso dazu, wie verschiedene Vereine mit Sport, Musik und Spiel für gute Laune sorgten.

Hatte der Kinderchor des MGV Harmonie schon die Herzen der Besucher erwärmt, schafften dies auch die jüngsten Cheerleader des TV Bürstadt und ihre starken Turner. Während eine kleine Reitschule, Hüpfburg und Riesenrutsche die Kids in Verzückung versetzen, herrschte auch am Kinderschminkstand von Optik Asel reger Betrieb. Kräftig gebolzt wurde zudem am Fußballtor. Hier wurden die erzielten Ballgeschwindigkeiten gemessen. Gefordert wurde: „Das Runde muss ins Eckige“. Das war jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt.