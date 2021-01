Sonnenaufgang als Zeichen der Hoffnung

Biblis.Erika Scheffe aus Biblis hat eine Collage mit ihren Fotos gestaltet und der Redaktion geschickt. Sie schreibt: „Jeden Morgen der letzten acht Tage, wenn ich aus dem Fenster zum Himmel schaue, sehe ich ein herrliches Bild. So bunt und schön, dass man die Coronazeit für einen Augenblick vergisst.“ Solche gelungenen Fotos können Leser jederzeit in einer Online-Bildergalerie hochladen unter www.morgenweb.de/leserfotos-shm. Einige dieser Bilder drucken wir in loser Folge ab. cos (Bild: Erika Scheffe)

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.01.2021