Sonnenbotschafterin feiert Fastnacht in Glauchau

Bürstadt.Pünktlich zur fünften Jahreszeit wurde Sonnenbotschafterin Saskia I. in die Bürstädter Partnerstadt Glauchau eingeladen. Der Glauchauer Carneval Club (GCC) feierte zudem seinen 50. Geburtstag. Zur Gala-Veranstaltung lud der GCC in das buntgeschmückte städtische Theater ein. Saskia I., die selbst eine engagierte Fastnachterin ist, ließ es sich nicht nehmen, Glauchau in Sachsen zu besuchen. Mit ihren eigenen Orden im Gepäck reiste sie zusammen mit ihrem Vater in die Partnerstadt. Dort wurde erst einmal eine Erkundungstour gemacht. Ziel war unter anderem das Glauchauer Schloss. „Hier habe ich mich natürlich ganz besonders wohlgefühlt“, so die Geschichtsstudentin. „Es ist immer etwas besonderes, Geschichte vor Ort erleben zu können.“ Dass das Schloss auch Treffpunkt des Glauchauer Lebens ist, zeigte die von der Stadt organisierte Eisfläche, auf der alle kostenlos Schlittschuh laufen konnten. Weitere Ziele waren das Wahrzeichen Glauchaus, der Bismarck-Turm, und der schöngelegene Stausee. Doch das Highlight des Besuchs war der Galaabend, veranstaltet vom GCC. In Abendgarderobe wurden Saskia I. und ihr Vater herzlich empfangen. Da auch der GCC die Tradition des Ordenaustauschs lebt, wurde die Bürstädter Repräsentantin zur Begrüßung mit dem Jubiläumsorden versorgt. Als Gegenzug bekamen die Gastgeber samt Funkenmariechen den Sonnenbotschafterorden überreicht: „Wir waren uns nicht sicher, wie man dort Fastnacht feiert, ob Helau gerufen wird oder ob es Büttenreden und Tänze gibt. Wir waren also sehr gespannt, was an dem Abend passiert.“ Mit „Zick-Zack-Helau“-Rufen feierte die Bürstädter Partnerstadt ihre Prunksitzungen: „Es war ein wunderschöner Abend.“ Es wurde über die Büttenredner viel gelacht und über die tänzerischen Leistungen gestaunt. „Ich kann jedem Fastnachter empfehlen, dort einmal an einer Veranstaltung teilzunehmen“, so Saskia I. red (Bild: Wenz)

