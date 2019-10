Sonnenbotschafterin zu Gast im fernen Japan

Bürstadt.Die Sonnenbotschafterin Saskia I. besuchte die Bürstädter Partnerstadt Minano, nachdem deren Abgeordnete im Sommer bei der Gymnastika in Bürstadt waren. Mit Krone und Schärpe im Gepäck trat sie die Reise nach Japan an. Der aus Minano stammende Nobuyuki Tajima bot seine Hilfe bei der Organisation an und stellte vor Ort ein buntes Programm auf die Beine.

Museen besichtigt

So wurde Saskia Wenz, die von ihrem Vater Boris Wenz begleitet wurde, früh morgens an Minanos Bahnhof von dem Schuldirektor Nobuyuki und dem zuständigen Lehrer für Kulturgeschichte abgeholt. Zuerst ging es ins Heimatmuseum, in dem Relikte aus den unterschiedlichsten Jahrhunderten aufbewahrt werden. Auch das Fischermuseum, das zum Nationalmuseum gehört, wurde für die Bürstädter geöffnet.

Zum kulturellen Höhepunkt wurde der Besuch des Minano Schreins. Dort wurden die Praktiken des Buddhismus erläutert und veranschaulicht, so dass auch Saskia I. und ihr Vater den Brauch des Gebets selbst erleben durften. Nobuyuki spielte dabei auf einer traditionellen Flöte und beeindruckte mit der improvisierten Einlage.

Es folgte der Besuch beim Bürgermeister der Stadt Minano, der seine Gäste herzlichst willkommen hieß. Dieser präsentierte stolz seine „Bürstädter Schätze“ wie die Partnerschaftsurkunde, zahlreiche Bilder und einen Bierkrug, welche in Minanos Rathaus ausliegen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurden die Bürstädter schon in der Minano Junior High School erwartet. Hier gehen auch die Schüler zur Schule, die im Sommer in Bürstadt waren. Jugendlichen haben Leckereien gebacken und ihre beeindruckendsten Erinnerungen aus den vielen neuen Eindrücken in Deutschland mit den Gästen geteilt.

Dass sich alle Schüler auf den Besuch gefreut hatten, zeigten gebastelte Plakate, vorbereitete Vorträge über die Stadt Minano und einstudierte japanische Gesangsstücke. Alles in allem war jede Vorführung voller Heimatliebe und Stolz, die Heimatstadt vorstellen zu dürfen.

„Es war ein unglaublicher Tag, der Erinnerungen geschaffen hat, die niemals verloren gehen werden. Man kann nicht in Worten beschreiben, wie warmherzig wir in Minano aufgenommen wurden. Das meiste, was ich erleben durfte, kann man in wenigen Worten nicht wiedergeben. Deshalb danke ich der Stadt Bürstadt für die Bereitstellung der Gastgeschenke und vor allem meinem Papa, der mir diese Reise ermöglichte. Abschließend kann ich nur sagen, wer einmal die Möglichkeit hat, Minano zu besuchen, sollte diese definitiv nutzen. Nicht nur, dass wir damit unsere Partnerschaft stärken, die unbedingt gehegt und gepflegt werden muss, da sie sowohl Minano als auch Bürstadt kulturell stärkt. Minano ist auch eine wunderschöne Stadt mit wundervollen Menschen und einer wunderbaren Landschaft. Diese Freundschaft lässt Bürstadt noch ein bisschen mehr strahlen.“, fasst Saskia I. ihre Eindrücke von der Reise zusammen. red

