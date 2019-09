Sonnenkicker starten durch

Bürstadt.Nach den Herbstferien starten wieder die Jüngsten beim JFV Bürstadt unter dem Namen „Sonnenkicker“. Ab 16. September treffen sie sich jeden Mittwoch, 17 Uhr, zur Übungsstunde beim VfR oder – je nach Wetterlage – in der Wasserwerkhalle zum Spielen. In der Übungsstunde werden die Kinder spielerisch mit dem Fußball vertraut gemacht. Bewegungsförderung und Spaß stehen im Mittelpunkt. Die Kinder spielen mit Softball, Luftballons oder Fußbällen. Dazu gehören Ball dribbeln, Körperkoordination und Übungen in Kleingruppen mit vielen Ballkontakten. Rita Petrica betreut die Kinder als Übungsleiterin. Zu erreichen ist sie per E-Mail an r.petrica@gmx.de oder telefonisch unter der Nummer 0176/84 70 42 79. red

