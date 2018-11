Sonnenschein-Kinder teilen wie St. Martin

Bürstadt/Biblis.„Kostet das bei euch auch Geld?“ wollte eines der Kinder von Maria Glaser vom Team der Tafel aus Bürstadt wissen. „Ja“, erklärte sie und dass die Kunden einen kleinen Obolus für die Lebensmittel zahlen müssen. Seit 2010 gibt es die Tafel in Bürstadt, und seit gut sieben Jahren sammelt die katholische Familien-Kindertagesstätte Sonnenschein in Biblis schon Lebensmittel dafür. Sie geben sie weiter – und erinnern sich dabei an den heiligen Martin, der ebenfalls teilte.

„Wir haben vor Jahren über eine Kollegin den Kontakt zur Tafel in Bürstadt hergestellt. Seither sammeln wir“, erklärte Christel Bedford, stellvertretende Leiterin der Einrichtung. Zuvor werde immer St. Martin im Kindergarten gefeiert. Dabei liegt der Fokus auf dem menschlichen Miteinander und dem Teilen mit Anderen. „Danach bitten wir Eltern und Kinder um Spenden an die Tafel, damit wir einen Beitrag zum Teilen leisten können“, sagte Bedford. Sie freute sich, dass Mitarbeiter der Tafel zum Abholen in die Kindertagesstätte kommen. Denn für die Kinder sei das ein schönes Ereignis – zumal sie ein paar Dinge über die Tafel erfahren und Fragen stellen können.

Viele haltbare Lebensmittel dabei

„Der Höhepunkt ist natürlich das Einräumen der Lebensmittel in die Kisten der Tafel“, meinte Bedford. Am liebsten würden alle Kinder zugleich anpacken. Doch zuerst durften die Jüngsten ein paar Lebensmittel in die Boxen stellen, und so ging es nach Altersstufen immer weiter, bis am Ende alles verpackt war. Dann luden die Tafelhelfer Reiner Wilhelm und Werner Straus verstauten alles im Auto.

Die Produkte werden dann, wie alles, was von den regionalen Geschäften eingesammelt wird, nach Bürstadt in die Ausgabestelle gefahren und sortiert. „Wir freuen uns sehr über die vielen haltbaren Lebensmittel“, sagte Maria Glaser. Sie meinte vor allem die Konserven, Nudeln und Reis. Denn Supermärkte geben eher Lebensmittel aus, die sich nicht so lange halten.

Zweimal in der Woche ist der Tafelladen in Bürstadt für jeweils zweieinhalb Stunden geöffnet. Während dieser Zeit werden die gespendeten Waren an Kunden gegen einen geringen Preis ausgegeben. „Wir versorgen im Moment rund 150 Personen, die eine genehmigte Kundenkarte haben“, erklärte Maria Glaser. Oft handele es sich um Familien – zu den Stammkunden kommen noch etwa 150 Kinder. „Ich freue mich immer, wenn sich Leute abmelden, weil sie eine Arbeit gefunden haben. Leider kommen viele wieder“, meinte Glaser. „Denn oft muss der, der zuletzt angestellt wurde, bei Firmenproblemen wieder gehen.“ Maria Glaser dankte den Kindern und deren Familien, dass sie sich für andere engagieren, denen es nicht so gut geht. Das sei einfach für beide Seiten eine schöne Aktion.

