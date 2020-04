Sophie’sche erwacht

Bürstadt.Für Sabine Heidrich-Tremmel und ihren Mann Michael Heidrich geht ein langer Traum allmählich in Erfüllung. Denn mit Engagement, Kreativität und Einsatzbereitschaft wollten sie mit einem neuen Gastronomiekonzept die frühere Bäckerei Berg in der östlichen Innenstadt an der Ecke Siegfried- zur Wolfstraße neues Leben einhauchen.

„Ende März hatten wir die Eröffnung des „Sophie’sche“ geplant“ berichtet Michael Heidrich. Doch dann machte dem Paar, das als Stadtprinzenpaar die Fastnachtskampagne angeführt hatte, die Corona-Krise einen dicken Strich durch ihre Ambitionen. Eigentlich wollten sie in ihrer neuen gastronomischen Wohlfühloase die Gäste mit trendigen, modernen und gesunden Leckereien verwöhnen. Schließlich beschränkten sie sich an den vergangenen beiden Sonntagen auf einen Abholservice: Sie versorgten die Leckermäuler mit Bubbelwaffeln. Nun wollen sie das Angebot weiter ausbauen.

„Ab Freitag wollen wir mit einem „Soft opening“ starten und so langsam den Einstieg gestalten“, erklärt Michael Heidrich. „To go“ – also zum Abholen und Mitnehmen – heißt die Devise. „Wir starten mit einem kleinen Sortiment“, kündigt Heidrich an. Neben einer Auswahl an Backwaren, Kuchen und Torten sind es die ausgewählten Kaffeespezialitäten, die die Genussknospen der Feinschmecker zum Schmelzen bringen sollen. Dabei legen die jungen Inhaber besonderen Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität.

Bohnen von Kaffeeröster Rettig

So will die Bürstädter Süsskind-Zuckerbäckerin Eva-Maria Hofer die Naschkatzen mit kreativen Kuchen und Torten in gute Laune versetzen. Der Bürstädter Jens Rettig, der heute eine Kaffeemanufaktur in Leipzig sein eigen nennt, liefert die exklusiven Zutaten für höchsten Kaffeegenuss. Für das bereits eingestellte Personal erhöht sich dann auch die „Schlagzahl“ an Arbeitsstunden.

Heidrichs werden ihre Abläufe überprüfen und gegebenenfalls anpassen müssen. Doch auf die „große“ Geschäftseröffnung – nach Lockerung der gastronomischen Auflagen – freuen sich alle nach wie vor schon sehr. Fell

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.04.2020