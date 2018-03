Sorge über fehlende B- und C-Jugend

Anzeige

Der große Macher bei der Altherren-Abteilung ist schon seit Jahren Fritz Severin. Er berichtete, dass seine Abteilung nun 77 Köpfe zählt. Zwar sei der Spielbetrieb etwas zurückgegangen, doch dafür punktet die AH der SG Riedrode gerade in der dritten Halbzeit. Und nicht nur Grillfest oder Wanderausflüge waren angesagt, auch auf dem Cannstatter Wasen ließen es die Riedroder im vergangenen September richtig krachen.

Eine feste Größe im Vereinsleben der SG Riedrode ist die Aerobic-Abteilung, der 90 Damen angehören. Gabi Kreiling freute sich darüber, dass die Abteilung im vergangenen Jahr ihren 25. Geburtstag feierte. Dies ging an diesem 19. August 2017 auch einher mit dem 25. Jahrestag des Riedroder Aufstiegs in die Landesliga Süd als damals vierthöchste deutsche Spielklasse. Zudem beging die Jugendabteilung ihr 30-jähriges Bestehen.

Für den verhinderten Jugendleiter Sascha Fendrich berichtete Christoph Glab von der Jugendabteilung. So sehr er sich auch darüber freute, dass in den unteren Jugendklassen im JFV Bürstadt viele Kinder der SG Riedrode dem runden Leder nachjagen, so besorgt ihn auch, dass die SG Riedrode derzeit weder über einen C- noch einen B-Junior verfügt.

Auch langjährige Mitglieder wurden ausgezeichnet Marliese Fuchs und Erika Gebhardt gehören dem Verein seit 25 Jahren an. Gleiches gilt für Gabi Kreiling, Claus Ofenloch, Manuel Scharr und Fritz Severin. Seit 40 Jahren ist Reiner Schwaier dabei. Die Goldene Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hans Josef Brunnengräber und Helmut Deckenbach. hias

