Bürstadt.Der Caritasverband bietet seit einem Jahr eine Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige. Neue Termine sind am heutigen 16. Oktober sowie 20. November und 18. Dezember in St. Elisabeth, Teamraum der Sozialstation, Rathausstraße 4, in Bürstadt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Initiiert wurde die Gruppe von Ingrid Schich-Kiefer, Birgit Mascetta und Beate Weidner-Werle. Durch ihre Arbeit im Sozialdienst der Ökumenischen Sozialstation, in der Sozialarbeit im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth und in der Seniorenberatung erleben sie die Sorgen und Nöte in Familien.

„Die Selbsthilfegruppe bietet die Möglichkeit, in einer vertrauensvollen Atmosphäre über sich zu sprechen, über die eigenen Gefühle, Ängste, Sorgen und Nöte, aber auch über Frust und Wut, vielleicht aber auch über schöne und dankbare Momente einer Pflege und Betreuung“, so Ingrid Schich-Kiefer. red

