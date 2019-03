„Soweit die Füße tragen“

Bürstadt.Zu einem ökumenischen Pilger- und Wandergottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 17. März, 18 Uhr, in die evangelische Kirche ein. Der Prädikant und Jakobspilger Jürgen Manske führt durch den Gottesdienst, an dessen Ende die Möglichkeit zum persönlichen Segen der einzelnen Pilger und Wanderer gegeben ist.

Der Gottesdienst bildet den Auftakt zum „Samstagspilgern-Angebot“ der evangelischen Kirche, das mit einer ersten Wanderung auf den Höhen der Bergstraße am Samstag, 23. März, beginnt. Es werden noch weitere Pilgersamstage mit Wegstrecken im Odenwald, in der Pfalz und auf dem Lutherweg angeboten. Diese sind für alle offen und zwischen acht und 15 Kilometer lang.

Weitere Informationen zu den kommenden Pilgerangeboten gibt es unter der Telefonnummer 06206/717 09 oder per E-Mail an juergen.manske@t-online.de. Ebenso besteht nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, ihn zum Thema Pilgern anzusprechen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.03.2019