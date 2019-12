„Soziale Stadt“ bringt Millionenprojekte auf den Weg

Bürstadt.Die östliche Innenstadt soll sich weiter entwickeln. Nachdem Bürstadt 2017 ins Förderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen wurde und rund ein Jahr an dem Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) geschrieben hat, werden 2019 endlich Nägel mit Köpfen gemacht.

Im Mai kann Bürgermeisterin Bärbel Schader die gute Nachricht verkünden: Die Pläne sind in Wiesbaden auf offene Ohren gestoßen. Im Juni wird das Konzept beschlossen, das Investitionen in Höhe von 45 Millionen Euro – bei einer Förderquote von 70 Prozent – für die kommenden zehn Jahre vorsieht.

Ganz oben auf der Liste steht der Bildungs- und Sportcampus. Offizieller Baubeginn ist am 7. Juni, mit Abschluss der Fußballsaison. Denn als erste Baumaßnahme fällt kurz darauf symbolträchtig die Tribüne des VfR, wo das neue Bildungszentrum entstehen soll.

Aber auch die Umgestaltung des Beethovenplatzes, neue Möglichkeiten der Unterbringung von Obdachlosen, ein Gesundheitshaus mit Ärzten und ein Familienzentrum im Pfarrgarten der Kirchengemeinde St. Peter stehen auf der Agenda.

Um den Einzelhandel, aber auch die medizinische Versorgung zu fördern, bewirbt sich Bürstadt auch für das Programm „Lokale Ökonomie“, mit dem Menschen, die sich in Bürstadt mit ihren Geschäfts- und Gesundheitsideen ansiedeln wollen, gefördert werden können.

Organisatorisch begleitet wird das Förderprogramm von „NH Projektstadt“, einem Planungsbüro, mit dem die Stadt schon beim Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ gute Erfahrungen gesammelt hat. Außerdem gibt es das Gremium „Soziale Partnerschaft“, in dem auch Vertreter aus dem sozialen Bereich und der Wirtschaft vertreten sind. Um den Kontakt mit den Bürgern zu pflegen und diese in den Prozess einzubinden, wird Jürgen Knödler zum Quartiermanager bestellt.

Um das Mega-Projekt Bildungs- und Sportcampus, das in all seinen Facetten 17,6 Millionen Euro kosten soll, zu stemmen, braucht es aber mehr als das Programm „Soziale Stadt“. Deshalb bemüht sich Schader um weitere Fördergelder – mit Erfolg. Rund 6 Millionen Euro an Zuschüssen sind bis zum offiziellen Baubeginn Anfang Juni eingeworben. Weitere kommen bis Jahresende hinzu: Aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ des Landes Hessen erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von fast zwei Millionen Euro für den Bewegungskindergarten, der auf dem Campus entstehen soll. Des entspricht einer Förderquote von 90 Prozent und umfasst Planung, Bau und Ausstattung der Einrichtung. Extra-Geld gibt es auch für den Bau einer überdachten Halle, einer interaktiven Tribüne und eines Kunstrasenplatzes.

Jenseits der „Sozialen Stadt“ beschäftigt sich Bürstadt auch mit der Umgestaltung des Bahnhofs und des Bahnhofsumfelds. Im Januar wird der neue Vorplatz eingeweiht. Anfang Oktober können Stadt und Bahn den ebenerdigen Bahnsteig für die Nibelungenbahn seiner Bestimmung übergeben. Damit können die Bürstädter nun barrierefrei vom Bahnhof aus die Industriestraße erreichen und die Stadt wird nicht in zwei Teile zerschnitten.

Ein weiterer Bauabschnitt ist in Arbeit: der Bau der Aufzüge zu den oberen Bahnsteigen, auf denen die Züge zwischen Frankfurt und Mannheim verkehren. Er soll bis März 2020 abgeschlossen sein, ebenso wie die Sanierung der Treppe zu den Hochbahnsteigen.

Außerdem fallen Beschlüsse zum Abriss von Raiffeisenturm und der in städtischem Besitz befindlichen Hallen. Hier plant die Stadt Wohnbebauung.

