Spätestens 2021 starten die Arbeiten

Bürstadt.Die Renovierung der Pfarrkirche St. Michael bleibt auch in den kommenden Jahren eine Mammutaufgabe für die katholische Gemeinde. Denn der Zahn der Zeit hat stark am Bürstädter Wahrzeichen genagt. Vor wenigen Jahren war der bröckelnde Kirchturm saniert worden. Die Außenrenovierung wird nun in zwei Bauabschnitte unterteilt – und beginnt frühestens Ende 2020. Das gaben die Verantwortlichen des eigens dafür gegründeten Förderkreises bei ihrer Jahreshauptversammlung bekannt.

Die denkmalgeschützte Kirche mit ihrem weithin sichtbaren Turm gilt als Wahrzeichen der Stadt. Erbaut wurde sie vermutlich im 13. oder 14. Jahrhundert im gotischen Stil. Ein großer Umbau machte im 18. Jahrhundert aus dem Gebäude eine Barock-Kirche, 1756 erhielt sie eine neue, dazu passende Haube. In ihrer heutigen Form besteht St. Michael seit 1926.

Die Arbeiten an der Fassade und am Dachgebälk werden wohl ähnlich teuer kommen wie die Sanierung des maroden Turms, die 760 000 Euro gekostet hatte. Deshalb plane das Bistum in Mainz mit zwei Bauphasen. „2020 oder 2021 machen wir weiter. Dann wird zuerst alles repariert, von dem zu befürchten ist, dass noch mehr kaputt geht“, erläuterte Pfarrer Peter Kern. Damit meint er vor allem Schäden am Mauerwerk des denkmalgeschützten Gotteshauses, die durch Feuchtigkeit entstanden sind. Akute Gefahr bestehe aber nicht.

Für die finanzielle Abwicklung sorgt neben dem Bistum auch der Förderkreis. Seit 2012 haben die Ehrenamtlichen mit Veranstaltungen und Spenden rund 78 000 Euro gesammelt. 30 000 Euro flossen davon in den Turm. Beginnt die Außenrenovierung, könnte der Verein dann etwa 50 000 Euro beisteuern. „Jede Veranstaltung, jede noch so kleine Spende trägt ein Stück dazu bei“, betonte Vorsitzender Harald Klöpsch. Auch Pfarrer Kern unterstrich: „Durch die Ehrenamtlichen sind wir schon ein gutes Stück weiter. Es kommt aber noch ein riesen Batzen auf uns zu.“

Spenden sammeln

Für das kommende Jahr setzt der Förderkreis auf bewährte Veranstaltungen. Einmal im Monat kommt die Türkollekte den Arbeiten zugute, außerdem stehen wieder ein Kuchenverkauf, das Kirch-Mai-Fest, ein Osterkerzenverkauf und der Besuch einer Märchenerzählerin im Programm. Erstmals soll ein Benefiz-Filmabend im November stattfinden. Der Bürstädter Hobbyfilmer Alois Klüber habe sich dazu bereit erklärt. Den Höhepunkt soll dann einmal mehr die Veranstaltung „Kirche im Licht“ bilden.

Wahlen standen bei der Versammlung keine an, der Vorstand bleibt mit Harald Klöpsch als Vorsitzender, Hans-Werner Vetter als dessen Stellvertreter, Kassiererin Rita Pabst und Schriftführerin Annerose Bechtloff unverändert. Die Kassenprüfer bescheinigten den Verantwortlichen einwandfreie Arbeit. kms

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019