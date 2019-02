Spannend bis zum Schluss

Bürstadt.Bis zum letzten Match, gegen den bis dahin führenden Homburger SG, fehlte dem PBC im Bogenligawettkampf der Oberliga Recurve Süd in Rüsselsheim-Bauschheim noch ein Punkt zum Aufstieg.

Spannend blieb es dann auch bis zum letzten Pfeil. Noch führte Homburg mit 4:0. Doch das Team vom PBC zeigte sich nervenstark und holte zum 4:2 auf. Bei der nächsten Passe schossen sie den 4:4-Ausgleich. Mit genau einem Ring Unterschied (54:53) gewann der PBC das letzte Match und sicherte sich nicht nur die letzten beiden Punkte, sondern auch den Aufstieg in die Hessenliga.

Am darauffolgenden Tag fand der Bogenligawettkampf Hessenliga Compound ebenfalls in Rüsselsheim-Bauschheim statt. Die Compound-Mannschaft des PBC konnte am Ende des vierten Wettkampftages den sechsten Platz belegen und verbleibt weiterhin in der höchsten Liga ihrer Klasse. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.02.2019